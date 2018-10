Geld zurück? Falsche Steuern-​​Mails im Umlauf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die L'administration des contributions directes warnt vor falschen E-Mails. Wie Steuerzahler berichten, haben sie in den vergangenen Tagen mehrere Mails erhalten, in denen unter anderem eine Steuerrückerstattung von mehreren hundert Euro versprochen wird. «Die E-Mails werden von einer fiktiven Domain (impotsdirects.lu) versendet», heißt es in einer Erklärung. Die offizielle Website für Online-Dienste lautet allerdings impotsdirects.public.lu oder Guichet.lu.

Durch Anklicken des Links in der E-Mail wird der Nutzer auf eine betrügerische Seite geleitet, wo er aufgefordert wird, persönliche Daten bis hin zur Kreditkartennummer anzugeben. Zudem können die Mails mit Viren belastet sein. «Wir fragen nie nach Kreditkartennummern oder fordern Bankinformationen ein», heißt es seitens der Steuerverwaltung. Nutzern der Internetseite wird geraten, wachsam zu sein.

Nicht zum ersten Mal wird die Steuerverwaltung mit einem Phishing-Versuch in Verbindung gebracht. Bereits im Sommer 2014 meldete die Verwaltung ein ähnliches Problem.

(nc/L'essentiel)