Aus Luxemburgs Grünabfall wird Energie gemacht

In Luxemburg werden jährlich mehrere tausend Kubikmeter Grünabfälle gesammelt, um dann weiterverwertet zu werden. «Zwischen Oktober 2017 und März 2018 haben wir 89.486 Kubikmeter Grünabfälle gesammelt», erklärt Stéphanie Goergen, Abfallmanagerin in der Umweltverwaltung. Das in Zusammenarbeit mit dem MBR Lëtzebuerg/Servert eingerichtete Sammelnetz kümmert sich um Abfälle, die hauptsächlich aus der Land- und Forstwirtschaft, dem Gartenbau und dem Weinanbau stammen.

«Für private Haushalte gibt es andere Lösungen. Grünabfälle, insbesondere aus privaten Gärten in städtischen Gebieten, liegen in der Verantwortung der Gemeinden», erklärt Goergen weiter. Das sammeln der Grünabfälle ist rentabel, denn die insgesamt 89.486 gesammelten Kubikmeter ermöglichen die Produktion und den Verkauf von 9973 Kubikmetern Hackschnitzel. Hackschnitzel dienen vor allem als Rohstoff für die holzverarbeitende Industrie sowie als biogener und erneuerbarer Brennstoff.

«Einiges davon wurde in Luxemburg verwendet, insbesondere für Energiezwecke, für Fachleute und Privatpersonen. Aber auch im Ausland. Wir haben nicht genügend Anlagen, wie Biomasse-Kesselräume, um all dieses Material im Land aufzuwerten. Aber diese Situation wird sich in den kommenden Jahren ändern», so Goergen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)