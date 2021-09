Luxemburg beendet das Large Scale Testing

Ab 19 Uhr an diesem Mittwoch endet das Large Scale Testing (LST). Damit sind kostenlose PCR-Tests ohne Rezept im Großherzogtum Geschichte. Alle acht Teststationen des Landes werden dauerhaft geschlossen. Nach fünfzehn Monaten (der erste Test wurde im Mai 2020 durchgeführt) konnten mit der beispiellosen Initiative 7725 der 76.996 im Großherzogtum festgestellten Covid-Infektionen erfasst werden, also fast genau 10 Prozent. Laut einer Ende Februar veröffentlichten Studie der Covid-19-Task-Force hätte das Land ohne das Large Scale Testing fast 43 Prozent mehr Infektionen zu verzeichnen gehabt.

Um die 2,1 Millionen LST-Tests (von insgesamt 3,4 Millionen) durchzuführen, arbeiteten bis zu 350 Personen an 17 Standorten, um die Proben zu entnehmen. In letzter Zeit waren es nur noch 250 Mitarbeiter an acht Stationen. In den kommenden zehn Tagen sollen alle Standorte wieder an ihre Eigentümer (Staat und Gemeinden) zurück übergeben werden.

« Wir bleiben wachsam »

André Hansen, Direktor von Ecolog Luxemburg, erinnert daran, dass «Luxemburg das erste Land war, das in diesem Umfang getestet hat. Das war einzigartig und ich denke, wir haben es hier gut hinbekommen. Darüber hinaus waren die meisten Rückmeldungen zur Organisation positiv.» Man bleibe aber dennoch wachsam und sei jederzeit bereit, wieder durchzustarten, so Hansen.

Die Regierung wartet derzeit auf die Ergebnisse einer externen Evaluierung des Systems, die «noch einige Wochen dauern wird», so Santé-Direktor Jean-Claude Schmit. Für diese letzte Phase des Large Scale Testings hatte die Regierung ein Budget von 64 Millionen Euro vorgesehen. Die erste Phase kostete 31 Millionen Euro und die zweite 56 Millionen Euro.

(jw/L'essentiel)