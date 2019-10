Acht Millionen Besucher als Ziel für die Cloche d'Or

Das am 28. Mai eröffnete Einkaufszentrum Cloche d'Or wurde am Donnerstagabend in Anwesenheit von 2500 Gästen offiziell eingeweiht. «Es ist an der Zeit, das Herz unseres Einkaufszentrums mit neuen Filialeröffnungen alle zwei Wochen jetzt so schnell wie möglich schlagen zu lassen. 120 der 125 möglichen Filialen sind jetzt offen», sagt Eric Mathieu, Ceetrus-Projektleiter für die Cloche d'Or.

Mit neuen Marken, die sich bisher mehr als 300 Kilometer entfernt befanden, will man mit der Cloche d'Or das Premiumangebot in Luxemburg und der gesamten Großregion stärken. «Wir nehmen einen Platz ein, der bisher von niemandem eingenommen wurde. Unser Kundenstamm ist anders als der des Einkaufszentrums in Kirchberg», erklärt Mathieu. In den kommenden Jahren wird Cloche d'Or zunächst acht Millionen Besucher pro Jahr ansprechen. Endziel sind schließlich elf Millionen Besucher, wenn einmal 2000 Einwohner in dem neuen Stadtviertel wohnen und 25.000 Mitarbeitern vor Ort arbeiten.

Als Reaktion auf die Kundenwünsche wird man noch vor Ende des Herbstes drei Stunden freies Parken unter der Woche und fünf Stunden am Wochenende anbieten, damit die die Menschen Zeit haben, das riesige Einkaufszentrum zu erkunden. «Wir versprechen Ihnen auch das schönste Weihnachten und den größten Weihnachtsbaum der Großregion», schließt Eric Mathieu mit einem Leuchten in den Augen.

(fl/L'essentiel)