Fünf freie Tage nach dem Tod eines Kindes

In Frankreich tobt eine Debatte. Die Nationalversammlung hat einen Gesetzentwurf abgelehnt, der die Zahl der freien Tage für Eltern nach dem Tod eines Kindes erhöhen sollte: von fünf auf zwölf Tage. Präsident Emmanuel Macron machte einen Rückzieher und wurde scharf dafür kritisiert.

In Luxemburg beträgt der Sonderurlaub nach dem Tod eines Kindes fünf Tage. Ist das Kind volljährig, sind drei Tage vorgesehen. Dies gilt auch beim Tod eines Ehepartners, eines Elternteils oder eines anderen Verwandten ersten Grades (Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegertochter, Schwiegersohn). Für den Tod eines Großelternteils, eines Bruders oder einer Schwester sieht die Gesetzgebung nur einen Tag vor. Dasselbe gilt, wenn es sich um den Großvater, die Großmutter, den Bruder oder die Schwester des Ehepartners handelt.

In Deutschland gibt es im Trauerfall meist zwei Tage Sonderurlaub. Allerdings ist die Gesetzeslage hier uneindeutig. In Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches steht nur, es sei «eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit» vorgesehen. Die genaue Anzahl der Tage findet sich in der Regel im Tarifvertrag.

(th/L'essentiel)