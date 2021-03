Bei RBC gibt es einen neuen Sozialplan

Bei der Royal Bank of Canada (RBC) wird es einen weiteren Stellenabbau geben. Das teilten die Gewerkschaften LCGB-SESF, OGBL-Finanzsektor und Aleba am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Demnach sollen bei der RBC-Tochtergesellscahft Investor & Treasury Service (RBC ITS) 243 Stellen wegfallen. Gleichzeitig läuft derzeit bei RBC selbst noch ein anderer Sozialplan bis April. Die RBC-Entscheidung stößt bei den Gewerkschaften auf Kritik.

Mit dem dritten Sozialplan seit der Übernahme der RBC ITS im Jahr 2012 habe sich die RBC «zum Spitzenreiter bei aufeinanderfolgenden Sozialplänen» entwickelt, heißt es in der Gewerkschaftsmitteilung spitzzüngig. Den ersten Sozialplan bei RBC ITS hatte es bereits 2013 gegeben. Damals waren 210 Stellen weggefallen. Ein zweiter Plan im Jahr 2019 kostete 201 Arbeitsplätze und ist bis zum heutigen Tage noch nicht abgeschlossen. Der Plan war erst Anfang des Jahres bis zum 30. April 2021 verlängert worden.

Die Gewerkschaften sehen weitere Arbeitsplätze bei RBC in Gefahr. Die Bank beschäftigt derzeit derzeit 1100 Mitarbeiter im Großherzogtum. Die Umstrukturierung stünden nicht im Zusammenhang mit der Coronakrise, sondern seien Teil einer Strategie zur Kostenreduzierung, deren Ziel es sei «das Konzernergebnis zu verbessern». Ende November 2020 hatte RBC angekündigt die Kosten im Europageschäft senken und dabei auch Stellen, besonders in Luxemburg, abbauen zu wollen. Dieser Abbau solle durch freiwillige Abgänge, Versetzungen und Ruhestandsregelungen erreicht werden.

(L'essentiel)