Angriff auf Hotel von Luxemburgs Karatekas

«Unser Hotel wurde angegriffen. Es wurde evakuiert. Es geht allen gut. Die International Federation (WKF) hatte uns gesagt, dass das Hotel sicher ist, aber das stimmt nicht», sagte Karatenationaltrainer Michael Lecaplain schockiert. Das luxemburgische Team musste über längere Zeit Schutz im Keller des Hotels suchen. In Chile findet derzeit die Jugend-WM im Karate statt. Gleichzeitig sind Straßenschlachten im Kampf um soziale Gerechtigkeit im Land ausgebrochen.

Kimberly Nelting, Junioren-Weltmeisterin 2017, setze am Abend eine wütende Nachricht auf Instagram ab: «Demonstranten brachen in unser Hotel ein. Es wurde evakuiert und wir haben unser ganzes Zeug zurückgelassen. Jetzt warten wir seit Stunden darauf, dass jemand kommt und uns abholt.» An den Veranstalter, die World Karate Federation, richtete die 19-jährige Athletin die Ansage: «Wir sind nicht sicher. Das hätte nie passieren dürfen. Es ist absolut UNVERANTWORTLICH»

Video: Kimberly Nelting

Nach Angaben des Nationaltrainers musste die Delegation in ein anderes Hotel gebracht werden und dort «auf Anweisungen der Botschaft warten». Etwas später sagte er dann: «Es ist alles in Ordnung, wir sind in Sicherheit».

«Das gesamte Team ist jetzt sicher im Hotel. Morgen (an diesem Donnerstag; Anmerkung der Redaktion) wird eine Entscheidung darüber getroffen, was als nächstes zu tun ist», sagte Ulrich Nelting, Vater von Kimberly Nelting und Mitglied der Fédération Luxembourgeoise des arts martiaux (FLAM). Er ist vor Ort in Chile.

Nach Informationen der Redaktion will das Team nicht mehr bei der WM antreten, sondern versucht stattdessen, so schnell wie möglich zurück nach Luxemburg zu gelangen.

Chile befindet sich inmitten sozialer Unruhen. Ausgelöst wurden die Aufstände am 18. Oktober durch die Androhung, die Preise für den öffentlichen Nahverkehr anzuheben. Mindestens 12 Menschen sind seither gestorben.

