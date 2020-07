Angesichts des Rückgangs der Covid-19-Infektionen vor einigen Wochen, sind viele Luxemburger im Hinblick auf größere Ansammlungen und Privatpartys unvorsichtiger geworden. Nun sind ausgerechnet diese Zusammenkünfte nach dem jüngsten Anstieg der Neuinfektionen ins Visier der Regierung gerückt. Für die Partygänger steht aber fest, dass sie «ohne nicht leben können».

«Zu Beginn der Lockerungen waren wir alle misstrauisch. Aber dann dachten wir angesichts der niedrigeren Infektionszahlen, das Schlimmste sei überstanden», sagt Lucas* gegenüber L'essentiel. «Ich gebe es zu, ich begrüße alle meine Freunde mit einem Kuss. Es ist instinktiv».

Auch unter freiem Himmel wird Social Distancing nicht mehr beachtet. «Wir kommen uns näher, wir teilen unsere Drinks. Wenn die Bars um Mitternacht schließen, geht es in den Häusern der Menschen weiter. Letzten Samstag waren wir etwa zehn Personen in der Wohnung eines Freundes», berichtet Sasha*. Adam und Nathalie* nahmen «an der einen oder anderen Geburtstagsfeier mit maximal fünfzehn Personen» teil. «Social Distancing wird anfangs respektiert. Doch dann kommt der Alkohol. Man fängt an zu tanzen, man fängt an, lauter zu reden. Aber wie macht man es sonst? Sobald man sich in einem intimen Kreis befindet, werden die Regeln nicht mehr respektiert».

* Die Vornamen wurden geändert.

(Ana Martins/L'essentiel)