Corona befällt in Luxemburg auch Haustiere

Die Colide-Studie, die vom Luxembourg Institute of Health (LIH) in Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen und mit Unterstützung der Administration des Services Vétérinaires durchgeführt wird, läuft noch: Sie befasst sich auf Corona-Infektionen bei Haustieren. In der Studie werden hauptsächlich Hunde, Katzen, Frettchen und Kaninchen betrachtet. Bisher sind 62 von 276 Hunden und 60 von 228 Katzen positiv getestet worden. Sie zeigten jedoch fast keine Symptome. Frettchen oder Kaninchen waren nicht betroffen.

Die überwiegende Mehrheit dieser positiven Fälle wurde bei Tieren festgestellt, die in Haushalten lebten, in denen mindestens eine Person positiv getestet wurde. Während eine Übertragung des Coronavirus vom Menschen auf das Tier möglich zu sein scheint, hat sich laut Studie die Infektion in umgekehrter Richtung als vernachlässigbar erwiesen.

Ein Impfstoff?

So ist Romain Schneider, Minister für Landwirtschaft, laut einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Meinung, dass «es derzeit nicht notwendig ist, Tiere gegen Covid zu impfen». Gemeint ist der in Russland zugelassene Impfstoff Carnivac-Cov für fleischfressende Tiere, der zu 100 Prozent wirksam sein soll.

Impfstoffe, die in der EU zugelassen werden, seien vorrangig Impfstoffe gegen Viren, die für Tiere oder sogar für Menschen hochansteckend sind, wie zum Beispiel Tollwut. Bei bestimmten Tierarten ist hier eine Impfung sogar vorgeschrieben.

(Jean-François Colin/L'essentiel)