«Es ist die ideale Zeit, eine Sprache zu lernen»

Das Sprachenzentrum-Prolingua mit Sitz in Luxemburg musste bereits am 15. März die Türen schließen. Durch die Verbreitung des Coronavirus war an Sprachunterricht vor Ort nicht mehr zu denken. Ein Effekt der Schließung: Die Einrichtung erhielt viele Anfragen für Online-Kurse.

«Wir sind dabei, uns so einzurichten, dass wir Kurse über das Internet anbieten können. Damit könnten unsere Lehrer wieder arbeiten, insbesondere unsere Freiberufler. Sie haben oft keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder den Urlaub aus familiären Gründen», sagt Naouelle Tir, stellvertretende Leiterin des Sprachenzentrums.Unter normalen Umständen unterrichten 85 Lehrer Englisch, Deutsch, Luxemburgisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch und Niederländisch. Sie waren daher, wie in vielen anderen Berufen, von einem Tag auf den anderen ohne Arbeit.

«Diese Zeit der Ausgangsbeschränkungen ist ideal, um weiter zu lernen oder eine neue Sprache zu erlernen, um sich zu beschäftigen und abzulenken», fügt Marc Kesch, der Geschäftsführer, hinzu. Diese Online-Kurse richten sich sowohl an bestehende Kunden als auch an diejenigen, die damit beginnen möchten. Es können Einzel- oder Gruppenkurse sein, insbesondere für Unternehmen. Sie finden auf einer Online-Plattform statt, auf der der Lehrer seinen Vortrag per Video hält. Dabei werde auch die normale Interaktion in der Gruppe aufrechterhalten.

(mme/L'essentiel)