«Es ist eine moralische Verpflichtung.» Mit diesen Worten rechtfertigte Jean Asselborn die Entscheidung Luxemburgs, ein Dutzend Afghanen, die in den vergangenen 20 Jahren für die Europäische Union und die Nato gearbeitet haben, wieder aufzunehmen. Nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban sollen 300 bis 400 Personen evakuiert und auf die verschiedenen europäischen Länder verteilt werden.

Nach dem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen äußerte der luxemburgische Außenminister gegenüber «L'essentiel» die Hoffnung, «dass alle 27 EU-Mitgliedstaaten mitspielen», auch wenn die Bremsen nicht nur diplomatisch seien. Nachdem die Taliban Kabul eingenommen haben, «muss diesen Menschen dennoch die Möglichkeit gegeben werden, das Land zu verlassen», sagte er.

«Sie müssen die Rechte von Frauen und Minderheiten oder die Pressefreiheit garantieren»

Die militärischen Fähigkeiten der Taliban seien weitgehend unterschätzt worden, räumte Asselborn im Gespräch ein. Die EU und die Vereinigten Staaten hätten sich «brutal geirrt», als diese die afghanische Armee «in nur einer Woche als besiegt» bezeichneten. Asselborn hätte sich nie vorstellen können, dass Afghanistan so schnell wieder in die Hände der Taliban fallen würde.

Tatsache ist, dass die Taliban nach 20 Jahren wieder an der Macht sind. «Es ist eine große Herausforderung», sagte Asselborn, der darauf hinweist, dass das Wort «Verhandlungen» bei dem Treffen der Europäer nicht verwendet wurde. Um auf die «gewünschte internationale Anerkennung» zu hoffen oder «in den Genuss der umfangreichen humanitären Hilfe der EU zu kommen», müssten die Taliban zunächst «die Verfassung ihres Landes respektieren, die Rechte von Frauen und Minderheiten oder die Pressefreiheit garantieren».

Der luxemburgische Außenminister gab jedoch auch zu, dass er «nicht allzu zuversichtlich» sei, was diesen «Rückfall nach Jahrzehnten des Krieges» angehe. Zudem habe er Zweifel an der Fähigkeit der Großmächte wie den Vereinigten Staaten, Russland, China oder Europa, «zusammenzuarbeiten».

«Eine gemeinsame Migrationspolitik entwickeln»

Neben dem Schicksal der afghanischen Bevölkerung könnte die voraussichtliche Ankunft von Asylbewerbern aus Afghanistan in den kommenden Monaten ein neues Spannungsfeld in der öffentlichen Meinung bilden. Für Jean Asselborn darf die EU «vor allem nicht das tun, was sie 2015 getan hat», als es um die Syrienkrise ging.

Es liegt auf der Hand, dass die Lösung nicht luxemburgisch, deutsch oder französisch, sondern europäisch sein muss. «Es ist empörend, dass wir nicht in der Lage waren, eine gemeinsame Migrationspolitik zu entwickeln. Die EU ist auch dazu da, Menschen aufzunehmen, die an ihre Tür klopfen und um Hilfe bitten», erklärte der Minister und erwähnte dabei die Möglichkeit, «nach Quoten zu arbeiten».

(Thomas Holzer/L'essentiel)