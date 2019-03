Luxemburgerin ermittelt im ab jetzt Saar-​​«Tatort»

Kommende Woche starten die Dreharbeiten für den nächsten SR-Tatort - mit einem brandneuen Team. Gepostet von SR.de am Donnerstag, 7. März 2019

Eine Gruppe aus fünf Ermittlern wird beim saarländischen «Tatort» künftig Devid Striesow als Jens Stellbrink ersetzen. Striesows letzter Fall wurde im Januar ausgestrahlt. Seinen Ausstieg gab er bereits 2017 bekannt.

Die Luxemburgerin Brigitte Urhausen wird Teil des neuen Teams sein, das sich im Saarland künftig die Verbrecher vorknöpft. Die 1980 in Luxemburg-Stadt geborene Schauspielerin schlüpft in die Rolle der Hauptkommissarin Esther Baumann. Urhausen ist beim Saar-«Tatort» keine Unbekannte: Sie wirkte bereits beim Fall «Mord Ex Machina» mit. Außerdem war sie in der ZDF-Serie «Bad Banks» zu sehen. In Luxemburg hinterließ sie nicht nur auf den Theaterbühnen ihre Fußstapfen, sondern spielte auch im Kinofilm «Doudege Wènkel« und der Serie «De Bësch» mit.

Dienstbeginn steht bevor

Im neuen saarländischen «Tatort»-Team übernimmt das Duo Daniel Sträßer als Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Leo Hölzer die Führungsrolle. Neben Urhausen assistieren ihnen auch Ines Marie Westernströer als Hauptkommissarin Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel.

Das neue Team nimmt schon ab kommender Woche seinen Dienst auf. SR-«Tatort»-Produzent Martin Hofmann erklärt: «Der erste Burlakov-Sträßer-Tatort wird ab kommender Woche unter anderem in Saarbrücken und Püttlingen gedreht.» Es gehe um die «Wirren einer verfeindeten saarländischen Familie, in der jeder jeden gehasst hat und ein Brudermord mindestens im Bereich des Möglichen liegt». Das Drehbuch habe Hendrik Hölzemann geschrieben, Regie führe Christian Theede. Die Ausstrahlung ist laut dem Saarländischen Rundfunk Anfang 2020 geplant.

