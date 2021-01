So nutzen Sie Ihre Urlaubstage 2021 optimal

Das Katastrophenjahr 2020 neigt sich dem Ende und wir alle hoffen, dass das neue Jahr einen mehr oder weniger normalen Verlauf nimmt. Ein bisschen Ruhe zwischen den Tagen sollten wir uns gönnen. Der Kalender 2021 ist allerdings für ausgedehnte Entspannung nicht wirklich geeignet, denn viele Feiertage fallen auf Wochenenden.

So fällt der 1. Mai in 2021 auf einen Samstag. Der nächste Feiertag in der Reihe, der Europatag am 9. Mai: ein Sonntag. Gleiches gilt für den 15. August, Mariä Himmelfahrt. Auch für Weihnachten müssen in 2021 einige Urlaubstage geopfert werden. Denn der erste und zweite Weihnachtsfeiertag sind ein Wochenende.

Dafür bietet der Jahreswechsel eine gute Ausgangsposition. Der Neujahrstag 2021 fällt auf einen Freitag und bedeutet drei Tage Wochenende. Allerdings ist die aktuelle Corona-Lage nicht gerade das beste Umfeld für ein langes Wochenende. Das lange Osterwochenende kommt in diesem Jahr bereits Anfang April, Ostermontag ist am 5. April.

Zusätzliche Urlaubstage

Christi Himmelfahrt, der 13. Mai ist 2021 ein Donnerstag, mit einem Urlaubs- oder Ausgleichstag am 14. Mai kann man so vier freie Tage genießen. Mit Pfingstmontag am 24. Mai winkt bereits das nächste lange Wochenende ein paar Tage später.

Der Nationalfeiertag am 23. Juni ist 2021 ein Mittwoch. Zwei Urlaubstage davor und zwei danach machen aus dem Nationalfeiertag eine Festwoche. Nimmt man die Wochenenden dazu winken neun freie Tage. Das letzte lange Wochenende ohne Urlaubseinsatz bietet Allerheiligen am 1. November, ein Montag.

Aber keine Sorge: Ihr Arbeitgeber muss ihnen für jeden Feiertag der auf einen Tag fällt, an dem Sie nicht arbeiten, einen zusätzlichen Urlaubstag gewähren. Statt des gesetzlichen Mindesturlaubs von 26 Tagen können Sie daher für 2021 mit mindestens 31 Urlaubstagen planen. Das ist ja auch nicht schlecht.

(JW/L'essentiel)