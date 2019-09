«Eine liebevolle Beziehung mit viel Potenzial»

Entrevue amicale avec @eliodirupo dans sa nouvelle fonction de Ministre-Président de la Wallonie sur les excellentes relations entre le Luxembourg et la Wallonie, ainsi que l’importance de continuer notre collaboration transfrontalière existante. #FetesDeWallonie pic.twitter.com/iXdTntbQu8 — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 14, 2019

Am Samstag reiste Premierminister Xavier Bettel zum Festakt in das Königliche Theater von Namur in die Wallonie. In seiner Rede betonte er die wichtige Beziehung zwischen Luxemburg und der Region. «Luxemburg und die Wallonie führen eine liebevolle nachbarschaftliche Beziehung mit einer gemeinsamen Vergangenheit. Vor allem aber ist es eine Beziehung mit großem Potenzial», sagte der Ministerpräsident.

Dieses Potenzial sieht Bettel offenbar vor allem bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Eine wichtige gemeinsame Herausforderung bestehe darin, Arbeitnehmer auf die Digitalisierung vorzubereiten. Diese habe besonders das Potenzial Zukunftsperspektiven in Regionen zu eröffnen, in denen die Industrie derzeit schwächele.

Während seines Besuchs in Namur gab es auch Gelegenheit zu einem informellen Treffen mit dem neuen Ministerpräsidenten der wallonischen Regierung, Elio Di Rupo. Dieser war am Freitag ernannt worden.

Honoré d’être l’invité du @ParlWallonie aux #FetesdeWallonie. Le Luxembourg & la Wallonie c’est une relation de voisinage affectueuse avec un passé commun. Mais avant tout c’est une relation d’amitié avec beaucoup de potentiel pour coopérer encore davantage dans le futur. pic.twitter.com/MGbyVxUams — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 14, 2019

(L'essentiel)