So kauften die Luxemburger im Lockdown ein

Die Coronakrise hat unsere Gewohnheiten in einigen Bereichen völlig auf den Kopf gestellt. Teilweise hat die Umstellung seltsame Verhaltensmuster zu Tage gefördert. So haben auch viele Bürger Luxemburgs große Mengen an Toilettenpapier gehortet. Wie die Statistikbehörde Statec am Freitag in einer Studie zum Verbraucherverhalten mitteilt, wurde im März hierzulande 130 Prozent mehr Toilettenpapier verkauft, als sonst üblich. Derzeit liegen die Verkäufe noch immer über dem Durchschnitt.

Außerdem haben sich die Menschen im Großherzogtum im März auch mit Lebensmitteln eingedeckt. Hier lagen die Verkäufe 35 Prozent über der Menge im März 2019. Insbesondere wurden verstärkt Reis, Nudeln, Couscous, Konserven und Erfrischungsgetränke (+35 Prozent) gehortet. Danach brachen die Verkäufe dieser Lebensmittel ein. Außerdem wurden doppelt so viel Mehl, 60 Prozent mehr Öl, und 30 Prozent mehr Gewürze und Kräuter verkauft – die Restaurants waren geschlossen, sodass die Menschen mehr selber kochten. Auch Fertiggerichte, wie Tiefkühlpizzen, erlebten im März einen Boom (+27 Prozent).

Dabei blieben die Preise für diese Lebensmittel nahezu unverändert. Lediglich frisches Obst (+ neun Prozent) und Gemüse (+ 14 Prozent) wurden etwas teurer. Alkohol wurde im März 2020 weniger verkauft, was auf die Schließung der Bars und Kneipen zurückzuführen ist. Um sich zu beschäftigen, haben viele Menschen auf Puzzles zurückgegriffen. Hier stieg der Absatz um 80 Prozent. Andere nutzten die Zeit, um die eigenen vier Wände in Schuss zu halten: Der Verkauf von Reinigungsmitteln ist um 168 Prozent gestiegen.

(mc/L'essentiel)