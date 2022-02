«Wir können ein Stück Freiheit zurückgeben»

Rekordinfektionszahlen – und wir beginnen die Corona-Maßnahmen schrittweise zurückzufahren. Wie passt das zusammen? Das erklärten Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Freitag vor versammelter Presse.

«Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir den Luxemburgern ein Stück Freiheit zurückgeben können», sagte Bettel zu Beginn der Pressekonferenz. Der Staatschef begründet die Entscheidung mit der guten Lage, in der sich die Krankenhäuser trotz der hohen täglichen Neuinfektionen befinden. Man habe durch die Omikron-Variante weniger schwere Krankheitsverläufe registriert.

Ausfälle am Arbeitsplatz «bereiten Sorgen»

Zunächst werden im privaten Bereich werden alle Restriktionen aufgehoben, ebenso entfällt die Quarantäne für Menschen, die in Kontakt zu Infizierten standen. Ungeimpfte Kontaktpersonen sind allerdings angehalten, fünf Tage lang Selbsttests durchzuführen und FFP2-Masken tragen. Die Quarantäne für Kinder werde auch neu geregelt. Die 2G+-Regel wird in allen Bereichen von 3G abgelöst und wie bereits im Vorfeld erwartet, wird auch die Sperrstunde in der Gastronomie um 23 Uhr abgeschafft. Auch die Diskotheken dürfen wieder öffnen. Am CovidCheck am Arbeitsplatz hält die Regierung jedoch weiterhin fest. Erstgeimpften werden noch bis zum 28. Februar kostenlose Tests angeboten.

Es sei vorrangig der Impfung zu verdanken, so Bettel weiter, dass diese Regierung Lockerungen verkünden kann. Sie sei weiterhin der beste Schutz gegen schwere Covid-19-Verläufe. Daher halte die Regierung auch an ihren Plänen zur Impfpflicht fest.

Gesundheitsministerin Lenert erklärte, dass das Virus derzeit zwar enorm viel zirkuliere, der Höhepunkt der Welle hierzulande aber bereits überschritten sein könnte. Plan der Regierung sei nun, Schritt für Schritt aus der Krise herauszukommen. Als großes Problem bezeichnete die LSAP-Politikerin die Ausfälle am Arbeitsplatz aufgrund der Omikron-Variante. «Das bereitet uns Sorgen», so Lenert. Die Regierung erwartet nach Lenerts Angaben die erste Lieferung (9000 Dosen) des Proteinimpfstoffs von Novavax noch im Februar. Weitere Dosen sollen im März folgen. Verabreicht werde er nur in den Impfzentren.

(sw/L'essentiel)