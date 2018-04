Ist Luxemburg schon bereit für autonomes Fahren?

Das autonome Fahren wird in Luxemburg kommen, so viel ist sicher. Aber das wird noch eine Zeit lang dauern. In einer am Montag veröffentlichten parlamentarischen Antwort stellt der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur François Bausch fest, dass das Großherzogtum noch keine Gesetze erlassen hat, die «den Einsatz von völlig autonomen Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen generell zulassen». Die Regierung behalte die neuen Möglichkeiten jedoch im Auge.

Um «die Entwicklung dieser neuen Technologien nicht auszubremsen», soll es eine großherzogliche Verordnung geben. Diese solle den Fahrer «eines für wissenschaftliche Untersuchungen bestimmten Fahrzeugs» von geltenden Verboten entbinden, erklärt François Bausch. Zum Beispiel könnte ein Autofahrer beide Hände gleichzeitig vom Lenkrad lösen, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, so der Minister.

Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit zwischen Luxemburg, Deutschland und Frankreich die Einrichtung eines grenzüberschreitenden digitalen Versuchsstandorts für automatisiertes und vernetztes Fahren ermöglichen. Diese Partnerschaft soll die Genehmigung und Zulassung von Fahrzeugen für wissenschaftliche Untersuchungen erleichtern. Die luxemburgische Regierung strebt daher vorerst an, in diesem Bereich «Erfahrungen zu sammeln», um einen angemessenen rechtlichen Rahmen schaffen zu können, so Bausch abschließend.

(jd/L'essentiel)