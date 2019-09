Die Air Rescue hebt pro Tag sieben Mal ab

Mehrere Jahrzehnte ist es her, da gründete eine Handvoll Enthusiasten die Luxembourg Air Rescue (LAR). Damals war der einzige Hubschrauber noch in einem Zelt untergebracht. Mittlerweile zählt der Luftrettungsdienst insgesamt 185 Mitarbeiter und verfügt über sechs Rettungshelikopter, sechs hochmoderne Ambulanzjets, einen Rettungswagen und einen Personentransportwagen.

2018 führte die LAR insgesamt 2634 Luftrettungseinsätze durch – gegenüber 2493 im Vorjahr. Dies entspricht etwa 7,2 Einsätzen pro Tag. Der Rettungsdienst greift bei medizinischen Notfällen, Verkehrsunfällen, Arbeitsunfällen, sowie bei der Patientenrückführung aus dem Ausland oder Organtransporten ein.

Ein Rettungshelikopter ist in Ettelbrück stationiert. Ein anderer im jeweiligen Krankenhaus, das gerade Notdienst hat (CHL oder Kirchberg) und ein weiterer am Flughafen (Findel). «Damit kann die LAR binnen maximal zehn Minuten an jedem Punkt des Großherzogtums, aber auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland notärztliche Hilfe gewährleisten», erklärt Sprecherin Anje Voss.

