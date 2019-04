Der April macht seinem Namen alle Ehre

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den kommenden Tagen steht dem Großherzogtum typisches Aprilwetter ins Haus. Am Montag scheint die Sonne und die Höchsttemperatur liegt bei 18 Grad. Am Nachmittag bilden sich dann aber Wolkenfelder, die laut dem staatlichen Wetterdienst Météolux eine Schlechtwetterfront ankündigen.

So wird das Wetter!







Der Dienstag beginnt stark bewölkt und zeitweilig fällt Sprühregen. Nachmittags gibt es immer wieder Schauer. Örtliche Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad. Die Höchsttemperatur beträgt 14 bis 16 Grad. Nachts bleibt es bewölkt und regnerisch.

Es wird deutlich kühler

Auch am Mittwoch bleibt es regnerisch. Dazu wird es deutlich kühler. Die Temperatur sinkt auf bis zu null Grad, die Höchstwerte liegen bei acht bis zehn Grad.

Am Donnerstagmorgen ist gebietsweise mit Frost zu rechnen. Tagsüber wechseln sich Aufklarungen und Schauer ab. Örtlich können einige Schneeflocken fallen. Die Temperatur sinkt auf bis zu minus ein Grad. Die Höchsttemperatur liegt bei 10 Grad.

(mb/L'essentiel)