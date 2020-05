Im Lockdown war die Luft sauberer als im Vorjahr

Die Eindämmung hat zu einem deutlichen Rückgang des Straßenverkehrs und damit verbunden einem Rückgang der Abgaskonzentration in der Luft geführt. So verzeichneten die Messstationen des Landes im Zeitraum von Mitte März bis April einen Rückgang der Stickstoffdioxid-Konzentrationen (NO2) um «etwa 30 Prozent» im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, «insbesondere in städtischen Gebieten und an stark frequentierten Orten», schreibt Verkehrsminister François Bausch in einer parlamentarischen Antwort auf eine Anfrage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser.

Es ist nicht zu erwarten, dass sich dieser Trend mit der Wiederaufnahme des Verkehrs aufgrund der beschlossenen Lockerungen fortsetzen wird. Stickstoffdioxid entsteht bei Verbrennungsprozessen aus der Reaktion von Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2). Dabei kann der Stickstoff entweder durch die Verbrennungsluft in die Reaktion geraten, aber auch aus dem Brennstoff stammen.

(ol/l'essentiel)