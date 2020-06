Der mobile Datenverkehr wächst rasant

Die Verbraucher in Luxemburg surfen immer mehr mit ihren Smartphones im Internet. Dies geht aus dem am Montag vorgestellten statistischen Bericht des Luxemburger Instituts für Regulierung (ILR) über die Telekommunikation hervor. Demnach verzeichnet Luxemburg diesbezüglich ein «konstant» starkes Wachstum: Im vergangenen Jahr belief sich der mobile Internet-Verkehr in nationalen Netzwerken (ohne Roaming) auf ein Gesamtvolumen von 31.401 Terabit. Dies entspricht einem Anstieg von 24,2 Prozent gegenüber 2018.

Gleichzeitig habe dem Bericht zufolge auch die Zahl der Mobilfunkabonnements zugenommen (+4,2 Prozent), sodass Ende 2019 insgesamt 991.900 SIM-Karten zur Verfügung standen. «Dieser Anstieg erklärt sich durch die Zunahme der Internet-SIM-Karten (+40 Prozent) und durch die Zunahme der Prepaid-Abonnements (+5,5 Prozent)», heißt es im Bericht des ILR. Gleichzeitig sanken die durchschnittlichen monatlichen Pro-Kopf-Ausgaben für mobile Dienste (Sprache, SMS, mobiles Internet) im Jahr 2019 von 25,20 (2018) Euro auf 23,50 Euro (2019).

Immer mehr Glasfaserabonnements

Was das Internet im Festnetz betrifft, so steigt die Nachfrage nach Glasfaserleitungen. Im Jahr 2019 beliefen sich demnach die Glasfaserabonnements auf 97.120, was einem Anstieg von 24,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. «Die Infrastruktur wird zunehmend ausgebaut», heißt es in dem Bericht. Demnach waren 2019 bereits 67,5 Prozent der Haushalte und Ortschaften mit dem Glasfasernetz verbunden (FTTH/FTTP) und 92 Prozent mit dem VHCN-Netz (Very High Capacity Networks). Im Jahr 2019 gaben Luxemburger durchschnittlich 46,60 Euro pro Monat für einen festen Internetzugang aus.

Bei den Festnetz-Telefondiensten setze sich hingegen der Abwärtstrend der vergangenen Jahre weiter fort, heißt es im Bericht. «Der Sprachverkehr zeigt einen kontinuierlichen Rückgang der Minuten (-12 Prozent) auf 476,6 Millionen Minuten im Jahr 2019», so das Institut. Wobei 70 Prozent des Sprachverkehrs auf Geschäfts- und Regierungskunden zurückzuführen sei.

(ol/L'essentiel)