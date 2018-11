Beschäftigte in Luxemburg werden immer älter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Innerhalb von nur zwei Dekaden wurde die Luxemburger Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. 1994 bildeten die luxemburgischen Beschäftigten noch die Mehrheit (46 Prozent), vor den hier wohnhaften Ausländern (28) und Grenzpendlern (26). Heute ist es genau umgekehrt: Fast jede zweite Stelle (46 Prozent) in Luxemburg wird von Grenzpendlern aus Frankreich, Belgien und Deutschland besetzt, 27 Prozent von Luxemburgern und 27 Prozent von Ausländern mit luxemburgischem Wohnsitz.

Die Rentenfrage



Laut dem jüngsten Bericht der Generalinspektion der Sozialversicherung (IGSS) wird die Nationale Rentenversicherungskasse im Jahr 2023 erstmals mehr ausgeben als sie einnimmt. Derzeit beziehen 170.000 Menschen eine Rente in Luxemburg, 2030 werden es bereits 270.000 und 2060 490.000 sein. Laut der IGSS werden die Reserven (mehr als 16 Milliarden Euro, Anm.) voraussichtlich 2043 aufgebraucht sein. Für Beschäftigte wird es demnach immer wichtiger, eine zusätzliche Rentenversicherung abzuschließen.

«Luxemburg hat in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet. Das Großherzogtum musste daher ausländische Arbeitskräfte anwerben, um der Personalknappheit entgegenzuwirken», erklärt Kristell Leduc, Studienverantwortliche am Luxembourg Institute of Socio-economic Research (Liser).

Immer mehr ältere Arbeitnehmer

Die Untersuchung bestätigt, dass die Bevölkerung in Luxemburg immer älter wird. «Der Anteil junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt ist stark zurückgegangen. 1994 zählte noch die Hälfte aller Arbeitnehmer zu der jüngeren Altersgruppe, 2018 ist es weniger als ein Drittel. Im selben Zeitraum hat sich der Anteil der älteren Arbeitnehmer mehr als verdoppelt. Dieser lag 1994 bei elf Prozent und 2018 bei 25 Prozent», erklärt Leduc.

1994 wiesen die luxemburgischen Beschäftigten ein Durchschnittsalter von 37,4 Jahren auf. Die hier wohnenden Ausländer waren damals im Schnitt 34,8 Jahre und die Grenzpendler 33,9 Jahre «jung». 2018 erreichten alle drei Gruppen ein Durchschnittsalter von 41 Jahren.

(Patrick Théry/L'essentiel)