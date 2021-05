Chamber verabschiedet das neue Covid-​​Gesetz

Die Abgeordneten haben das neue Covid-Gesetz am Freitag mehrheitlich verabschiedet. Das neue Gesetz tritt demnach am Sonntag in Kraft und ist zunächst bis zum 12. Juni befristet. Darin enthalten, sind bestimmte Lockerungen, so wird etwa der Beginn der Ausgangssperre nach hinten verlegt. Die Corona-Maßnahme gilt künftig von Mitternacht bis sechs Uhr morgens.

Bei privaten Treffen im häuslichen Umfeld erhöht sich die maximal zulässige Zahl der Gäste von zwei auf vier. Im Gastgewerbe sieht das Gesetz zudem weitere Lockerungsschritte vor. So dürfen im Außenbereich von Gaststätten nach der neuen Regelung vier Gäste an einem Tisch sitzen. Auch die Innenräume der Gastro dürfen wieder für Gäste geöffnet werden. Dafür müssen die Gäste allerdings einen negativen Test vorlegen. Damit sie im Lokal essen und trinken können, darf dieser PCR-Test allerdings nicht älter als 72 Stunden sein. Außerdem sind Antigen-Schnelltests erlaubt, diese dürfen jedoch nicht älter als 24 Stunden sein. Dazu gibt es künftig auch die Möglichkeit, vor Ort einen Selbsttest durchzuführen. Die Öffnungszeiten der Gastronomie wurden zudem von 18 auf 22 Uhr verlängert.

Bei Versammlungen gelten ab Sonntag ebenfalls neue Regelungen. Im Freien dürfen sich bis zu 150 Personen versammeln. Veranstaltungen sind mit dem neuen Gesetz mit bis zu 1000 Personen möglich, wenn die Veranstalter ein Hygiene-Konzept vorweisen können, das vom Gesundheitsministerium genehmigt worden ist.

Déi nei Covidreegele goufen de Mëtteg mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl. Déi ganz Oppositioun huet dogéint gestëmmt.



Hei den Iwwerbléck iwwer d'Reegelen ➡️ https://t.co/SFTNTtptRy pic.twitter.com/iQbUtA0oeT — Chambre des Députés (@ChambreLux) May 14, 2021

(L'essentiel)