Druckwelle war auch in Luxemburg spürbar

Der gewaltige Ausbruch eines Untersee-Vulkans auf den Tonga-Inseln im Südpazifik hat einen Tsunami ausgelöst, dessen Folgen die internationalen Agenturen auch drei Tage nach dem Ereignis noch kaum abschätzen können. MeteoLux berichtet, dass der Ausbruch eine so starke Druckwelle ausgelöst hat, die sich ab 6 Uhr morgens (Luxemburger Zeit) rund um den Globus ausbreitete.

Diese Druckwelle wurde etwa 14 Stunden später im Großherzogtum erwartet, also gegen 20 Uhr Ortszeit, wenn man die 17.000 km zwischen den Tonga-Inseln und Luxemburg und die Schallgeschwindigkeit (1225 Stundenkilometer) bedenkt. Die Wetterstation am Findel registrierte tatsächlich ab 20.15 Uhr eine Druckfeldstörung, wie MeteoLux berichtet.

Der Druck stieg plötzlich innerhalb von 15 Minuten um 1,5 Hektopascal (hPa) an, bevor er innerhalb von 30 Minuten wieder um fast 3 hPa abfiel, so Meteolux weiter. Ab etwa 23 Uhr stabilisierte sich das Druckfeld wieder allmählich. Eine zweite, etwas schwächere Druckwelle überquerte Luxemburg vergangenen Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Nacht.

Les images aériennes de l'éruption d'un volcan sous-marin, qui a provoqué un tsunami aux îles Tonga pic.twitter.com/I5Uhq8W6i9 — BFMTV (@BFMTV) January 15, 2022

(pp/L'essentiel)