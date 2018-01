Von kostenloser Krippe bis zur Einschienenbahn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Tram ist da, eine U-Bahn wurde per Petition bereits gefordert, nun kommt die Einschienenbahn. Den Petitionären mangelt es nicht an mehr oder weniger realistischen Ideen, um die Mobilität in Luxemburg zu verbessern. Seit Donnerstag sind wieder einige Anliegen der Bürger auf der Homepage der Chamber freigeschaltet worden. Darunter ist auch eine Forderung nach einer Einschienenbahn. Diese sollen demnach auf Pfählen über die Autobahnen führen, um den Verkehr zu entlasten, schreibt der Verfasser der Petition 921.

Der Petitionär sieht darin eine ökologische und leise Alternative, um von Thionville, Arlon oder Esch in die Hauptstadt zu kommen, wo die Anbindung mit der Tram bereits wartet. Der Text beinhaltet aber keinen Kostenvoranschlag zu dem Projekt. Der Vorschlag ist aber nicht völlig neu. Bereits vor drei Jahren hatte Anne Grommersch, Bürgermeisterin von Thionville, die Idee aufgeworfen. Luxemburg hatte diesen Plan aber abgelehnt. Auf Twitter hatte Infrastrukturminister François Bausch (déi Gréng) geantwortet, dass man «lieber auf die Stärkung der Bahn setzt».

Kostenloses Parken während der Arbeitszeit

Eine zweite von insgesamt sechs Petitionen fordert eine kostenlose Kinderkrippe, «um die Kaufkraft der Familien zu erhöhen». Ein anderer Text setzt sich für das freie Parken von Arbeitnehmern ein. Die sollen während der Arbeitszeit einen Aufkleber anbringen, der dies dann ermöglicht. Auch eine Steuersatzänderung für Bonuszahlungen und das 13. Monatsgehalt ist zur Unterschrift freigegeben. Bei den restlichen Petitionen geht es um Klimapolitik und die Möglichkeit für Kinder, die Grundschule dort zu beenden, wo sie eingeschult wurden, auch wenn die Eltern umziehen müssen.

Alle Papiere können bis zum 1. März signiert werden. Bei 4500 Stimmen kommt es zu einer öffentlichen Anhörung in der Chamber.

