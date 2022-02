Paul Dühr wird neuer Hofmarschall des Luxemburger Großherzogs, wie der Hof in einer Pressemitteilung am Freitag bekanntgibt. Am 20. April dieses Jahres wird er demnach sein Amt antreten. Er ist der Nachfolger von Yuriko Backes, die seit Januar die neue Finanzministerin in der Regierung ist.

Der Großherzog freue sich, «dieses ehemalige Mitglied des luxemburgischen diplomatischen Korps für die Leitung des Hauses des Großherzogs gewinnen zu können», heißt es. «Seine Erfahrungen und Kompetenzen, die er im Laufe einer langen Karriere in verantwortungsvollen Positionen in Luxemburg und im Ausland erworben hat, werden ihm bei der Übernahme der Leitung des Hauses des Großherzogs zugute kommen.»

Paul Dühr war als Botschafter Luxemburgs unter anderem in Portugal, im Vatikan oder zuletzt in Paris (2013-2017) und Rom (2017-2020) tätig.

(L'essentiel)