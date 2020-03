Zwei Maler erobern mit XXL-​​Formaten Instagram

Instagram ist das soziale Medium für Bilder. Genau das macht die Plattform auch für Maler so interessant. Künstler wie der Luxemburger Eric Mangen können hier ihre Werke zeigen – aber auch, wie sie malen. Auf Instagram kann man beobachten, wie er Farbe auf riesige Leinwände klatscht, sie mit seinen Händen verreibt oder mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet. Und plötzlich versteht man ein bisschen mehr, warum seine Bilder so dynamisch wirken. Weil sie aus der Dynamik entstanden sind.

Auf Instagram ist Kunst weniger elitär. Auch der Normalo konsumiert hier Kunst: Cartoons, Fotografien oder eben Malereien. Dabei tummeln sich hier alle, die auch offline die Kunstwelt prägen. Museen und Auktionshäuser sind genauso vertreten wie Galeristen, die den Bilderstrom scannen und nach Newcomern suchen. Andererseits gewinnen Künstler Unabhängigkeit. Sie erreichen auch ohne Galerie ein großes Publikum. Das von Eric Mangen passt auch in keine Galerie: Es umfasst 5000 Follower.

Aber das soziale Medium kann noch mehr. Künstler holen sich Inspiration aus der ganzen Welt auf ihr Smartphone. Und sie verbinden sich mit Kollegen. So wie Eric Mangen mit dem polnischen Maler Rusin Blazej Patryk. 2018 schrieb Mangen blazejrusin, wie er auf Instagram heißt, zum ersten Mal an. Aus Followern wurden Freunde. Auf das erste gemeinsame Essen in Luxemburg folgte die erste Kollaboration in Mangens Atelier in Bartringen. Hier sah der Besucher, auf welchen Formaten der Luxemburger malt: nämlich XXL. Und ließ sich anstecken. Mit den Großformaten ist auch die Zahl von blazejrusins Followern gewachsen. Sie hat sich auf über 11.000 verdoppelt.

Seither arbeiten die beiden Maler regelmäßig an gemeinsamen Bildern. Aktuell malen sie wieder im Atelier in Bartringen. Patryk macht die Feinarbeit, strickt komplizierte Muster. Mangen lässt Farben darüber explodieren. So geht es immer im Wechsel. Ihre neuesten Werke made in Luxembourg zeigen sie – natürlich – auf Instagram.

In Luxemburg sind rund 35 Prozent der Einwohner auf Instagram. Wer offline auf eine der Arbeiten von Eric Mangen trifft, die im ganzen Land verteilt sind, kann auf Instagram ein Foto mit dem Hashtag #ericmangen versehen. Der Künstler bekommt eine Mitteilung und kann darauf reagieren. Auch der Maler bekommt so direktes Feedback von seinen Followern. Die Kunstkritik sollte sich allerdings nicht auf rote Herzchen beschränken.

