Eisbahn trotzt Verlegung vom Knuedler ein Hit

Die Verlegung seiner Eislaufbahn vom Knuedler in den Park Kinekswiss habe ihm schon Bauchschmerzen bereitet, erklärt Schausteller Alexandre Dotremont gegenüber L'essentiel. «Wir sind immer besorgt, wenn wir den Standort wechseln. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Kundschaft mitzieht», erklärt Dotremont weiter, dessen «Winterlights on Ice» bereits viele Jahre Teil des hauptstädtischen Weihnachtsmarktes ist.

Doch drei Tage nach der Eröffnung der Feierlichkeiten in der Hauptstadt fällt seine Bilanz positiv aus. Das erste Wochenende sei durchaus «gut gelaufen», berichtet der Schausteller. «Die Kunden haben uns wiedergefunden, sie bleiben der Eisbahn treu», sagte Dotremont. Er hat sogar den Eindruck, dass die Einnahmen fast so gut sind, wie sie es auf dem Knuedler waren. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr freut sich der Schausteller darüber, in diesem Jahr wieder mitmischen zu dürfen.

(jg/L'essentiel)