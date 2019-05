Große Schäden in der Brasserie Guillaume

«Von außen sieht man es nicht, aber der Schaden im Gebäude selbst ist sehr groß», sagt die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydia Polfer, am Samstag gegenüber L'essentiel. Einen Tag nach dem Brand in der Stadt, von dem ein Gebäude auf dem Place Guillaume II betroffen ist, ist es Zeit für eine Begutachtung der Schäden. «Die Flammen haben das Dach, das nun komplett wieder aufgebaut werden muss, sowie fünf Wohnungen im zweiten und dritten Stock unbegehbar gemacht», sagt Polfer.

Das Erdgeschoss und der 1. Stock, die von der Brasserie Guillaume genutzt werden, wurde ebenfalls durch das Feuer sowie das Löschwasser beschädigt. «Das Feuer entstand in der Küche der Brasserie und breitete sich durch die Küchenhaube bis aufs Dach aus.» Bereits am Freitagabend wurden mehrere Bewohner, darunter auch eine ältere Frau, die bereits seit 18 Jahren in dem Gebäude lebt, umgesiedelt. Sie kamen bei Verwandten oder in Hotels unter. Polfer geht davon aus, dass es wahrscheinlich mehrere Wochen dauern könnte, bis die Bewohner in das Haus zurückkehren können.

«Die Brasserie Guillaume ist nicht irgendein Restaurant»

Die Brasserie Guillaume, eine Institution in der Stadt, bleibt ebenfalls auf unbestimmte Zeit geschlossen. «Es gibt keinen Strom, die Küche muss renoviert werden. Es ist alles sehr traurig», sagt Polfer. «Jeder redet darüber, es fühlt sich seltsam an. Es ist ein Schock, dieses Restaurant an einem Samstag geschlossen zu sehen», sagt ein ehemaliger Mitarbeiter.

Renzo Bellanima, der sein Restaurant Delirio Culinario nicht weit entfernt betreibt, wurde am Freitag Zeuge des Polizeieinsatzes: «Ich habe noch nie zuvor etwas derartiges gesehen. Es hat mich sehr beeindruckt. In Gedanken bin ich bei meinem Kollegen und seinen Mitarbeitern. Es ist katastrophal. Die Brasserie Guillaume ist nicht irgendein Restaurant.»

(Nicolas Chauty/L'essentiel)