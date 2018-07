Spendenflut hilft den Opfern zurück ins Leben

Die 30-jährige Daniela lächelt gelöst, als sie das Garagentor öffnet. Dahinter verbergen sich Schuhe, Kleidung und Haushaltsgeräte – alles Dinge, die ihr und ihrem Mann Rui gespendet worden sind, nachdem ein Brand in Esch am 2. Juli ihre Wohnung und all ihr Hab und Gut zerstört hatte.

«Ich war bei meiner Mutter in Tetingen und die Vermieterin rief mich an, weil unser Haus in Flammen stand», erzählt Daniela. «Sie hat sich Sorgen gemacht, weil sie dachte, ich könnte noch drinnen sein.» An diesem Tag verloren Daniela, Rui und ihre drei Kinder Fabio (11), Ruben (7) und Rodrigo (7 Monate) alles. «Unser Haus wurde komplett zerstört. Nur wenige persönliche Gegenstände konnten wir wie durch ein Wunder retten», sagt Daniela. Seither lebt das Paar mitsamt seinen Kindern bei Familienangehörigen.

Spenden weitergeleitet

Dank eines Freundes, der via Facebook und bei L’essentiel zu Solidarität aufgerufen hatte, kann sich die heimatlose Familie jetzt über eine Vielzahl an Spenden freuen. «Wir sind sehr dankbar für die Hilfe unserer Freunde und all der anderen Menschen, die anonym gespendet haben. Das erwärmt wirklich das Herz», sagt sie.

Daniela und ihr Mann haben so viel mehr Dinge bekommen, als sie selbst brauchen können. Deshalb haben sie sich dazu entschieden, das Überschüssige selbst in Form einer Spende weiterzuleiten. «Wir konnten Kleider und Schuhe und dergleichen selbst an Inter-Actions asbl weiterleiten. So wollen wir selbst zur gegenseitigen Hilfe beitragen.

(Gaël Padiou/L'essentiel)