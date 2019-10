Luxemburg droht Chaos im Linienbus-​​Verkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wegen des nächsten Bauabschnitts der Tram wird der öffentliche Verkehr in der Hauptstadt ab Sonntag, dem 3. November, einige Veränderungen erfahren. Damit die Bauarbeiten weitergehen können, muss der Verkehr umgeleitet werden. Am Bahnhof und am Gare-Rocade werden die Bussteige neuorganisiert und die Linienführung der städtischen Busse angepasst. Dazu sollen die Avenue de la Gare und die Alte Brücke bis zum Abschluss der Arbeiten keine Einbahnstraßen sein.

Zahlreiche Busse werden über diese neue Linie zwischen Stadtzentrum und Bahnhof verkehren. Mit dieser Maßnahme wolle man den Busverkehr zwischen den Stadtteilen Gare und Stadtzentrum flüssig halten, heißt es in der Erklärung des Mobilitätsministeriums.

Änderungen für Fahrgäste

Für die Fahrgäste bedeutet das aber auch, dass außer der AVL-Linie 19 kein Bus über den Pont Adolphe an den Bahnhof fährt. Durch die geänderte Route entfallen aber auch zahlreiche Haltestellen der Linien. Deswegen wird auf dem Boulevard Roosevelt eine größere Haltestelle eingerichtet. Die Haltestelle Paris/Zitha entfällt beispielsweise vollständig, Fahrgäste die diese in der Vergangenheit genutzt haben sollten sich rechtzeitig über die Ersatzhaltestelle ihrer Linie erkundigen.

Alle Änderungen gibt es unter Mobiliteit.lu und auf der Website der Hauptstadt.

(L'essentiel)