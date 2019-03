Die zwei Räuber von Esch sind identifiziert

Die beiden Männer, die am Samstagnachmittag in Esch/Alzette mit einer Waffe ein Tabakgeschäft in der rue Xavier-Brasseur überfallen haben, wurden identifiziert, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittler stützten sich hierbei auf mehrere Zeugenaussagen. Von dem Raubüberfall am Samstag zirkuliert ein Bild einer Überwachungskamera in den Medien.

Allerdings wurden die beiden mutmaßlichen Täter noch nicht verhaftet. «Die Untersuchung läuft noch», sagt die Polizei.

