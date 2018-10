Termine zum Winterreifen wechseln werden knapp

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zugegeben, der Winter lässt sich in Luxemburg in diesem Jahr ganz schön lange Zeit. Das sollte Autofahrer allerdings nicht daran hindern, ihre Autos winterfest zu machen. Denn in Luxemburg besteht seit dem 1. Oktober 2012 eine Winterreifenpflicht. Damit ist das Führen eines Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr bei winterlichen Straßenverhältnissen, das heißt wenn die Wetterbedingungen und die Straßenverhältnisse dies erfordern, nur mit Winterreifen gestattet. Wer diese Pflicht missachtet, läuft Gefahr ein Bußgeld von 74 Euro zu kassieren.

Viele Luxemburger reagieren deshalb frühzeitig. In den Reifenmontagezentren laufen die Vorbereitungen auch im milden Oktober auf Hochtouren. Wer seine Reifen noch wechseln muss, sollte am besten jetzt einen Termin vereinbaren. «Wir haben im August mit den Vorbereitungen begonnen», bestätigt Marithé Puziak, Kommunikationsleiterin im Autocenter Goedert.

Zwar wurden rund 50 Personen in den Bereichen Parkservice, Montage sowie Lagerarbeit eingestellt, um die 25.000 Reifensätze, die das Autocenter Goedert in seinen Lagern führt, optimal zu verwalten. Dennoch ist die Liste der zu wechselnden Reifen lang. «Heute sind wir bereits bei durchschnittlich 100 Terminen pro Tag. Wir können Autofahrer nur ermutigen, jetzt einen Termin zu vereinbaren», erklärt Goedert weiter.

