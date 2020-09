Windräder sollen für den Artenschutz pausieren

Die luxemburgische Naturschutz-Organisation natur&ëmwelt fordert eine längere Abschaltphase für Windkraftanlagen nach landwirtschaftlichen Arbeiten. Dies erklärte die Organisation am Dienstag in einer Pressemitteilung. Grund für die Forderung ist trauriger Fund am Fuß einer Windkraftanlage in der Gemeinde Wintger.

Demnach haben Spaziergänger am vergangenen Dienstag einen toten Rotmilan am Fuß einer Windkraftanlage in Wintger gefunden. «Der Körper des Tieres war am Flügel durchtrennt gewesen, sodass hier von einem Kontakt mit dem Rotorblatt der Windkraftanlage ausgegangen werden muss», erklärt die Organisation. Die mobile Einheit der Naturverwaltung und das Umweltministerium wurden informiert und konnten ein Abschalten der Anlagen bewirken.

Rotmilan auf Liste gefährdeter Tiere

In den Genehmigungen zum Bau von Windkraftanlagen ist zwar festgehalten, dass landwirtschaftliche Arbeiten unterhalb von Anlagen während der Brutzeit eine Abschaltung von fünf Tagen nach sich ziehen müssen. Da Rotmilane allerdings in einem Zeitraum von Mitte Februar/Anfang März bis Oktober in Luxemburg vorkommen, besteht die Gefahr von einer Windkraftanlage erschlagen zu werden für sie wesentlich länger.

Deshalb fordert der Verein natur&ëmwelt das Umweltministerium auf, seine Genehmigungen rückwirkend und zukünftig anzupassen und die Anlagen im Anschluss an Bodenbearbeitungen während der gesamten Anwesenheitsperiode der Rotmilane abzuschalten. Nicht zuletzt, weil es sich bei den Rotmilanen, um eine gefährdete Art handelt, die auf der Roten Liste der Vögel Luxemburgs in der Kategorie drei «Bestand gefährdet» geführt wird.

(aub/L'essentiel)