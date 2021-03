Familienurlaub soll bis 17. Juli verlängert werden

In der Hoffnung, im August zur Normalität zurückzukehren und sorgenfrei ins neue Schuljahr zu starten, haben die Abgeordneten des Arbeitsausschusses am Donnerstagmorgen an einem Gesetzesentwurf zur Verlängerung des Urlaubs aus familiären Gründen gearbeitet. Dieser erlaubt es einem Elternteil, bei den Kindern zu bleiben, die aufgrund der Pandemie nicht in die Schule können. Zuletzt wurde die Regelung am 21. Januar verlängert. Sie läuft am 3. April, zu Beginn der Osterferien, aus.

Der vorliegende Gesetzentwurf verlängert die Möglichkeit, Sonderurlaub zu nehmen, diesmal bis zum 17. Juli und deckt somit den Rest des Schuljahres ab. Wie bereits zuvor ist der Urlaub aus familiären Gründen dann für Eltern von Corona gefährdeten Kindern (mit ärztlichem Attest), von Kindern unter 13 Jahren, die vor dem 1. September 2017 geboren wurden und deren Schule oder Klasse aufgrund der Pandemie geschlossen ist, von kleineren Kindern, deren Betreuungseinrichtungen geschlossen ist sowie von Kindern in Quarantäne oder Isolation.

Über den Gesetzesentwurf soll nächste Woche abgestimmt werden. Das Formular für den Antrag auf Urlaub aus familiären Gründen kann über guichet.lu heruntergeladen werden.

(L'essentiel)