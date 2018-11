Mit vel'oH! durch die Hauptstadt radeln

Artikel per Mail weiterempfehlen

Jetzt ist es offiziell! Vel'oH ist in Luxemburg-Stadt zur Realität geworden. Das neue Selbstbedienungssystem wurde am Freitagmorgen auf der Plauce Guillaume II eingeweiht. Bislang wurden 60 Prozent der vel'oH!-Stationen auf das neue System umgestellt, die restlichen 40 Prozent sollen bis Mitte Dezember folgen. Luxemburg ist eine der ersten europäischen Städte, die diesen Service anbietet. Der Auftrag für das System wurde Anfang des Jahres an JC Decaux vergeben, die das System bis 2028 betreiben werden. Es wurden rund 100 Stationen mit fast 900 Elektrofahrrädern installiert.

Das Selbstbedienungs-Fahrradsystem der Hauptstadt ist 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche nutzbar. Im Einzelnen umfasst das neue Netz 94 Stationen in den verschiedenen Stadtteilen der Hauptstadt und in den benachbarten Gemeinden Hesperingen und Strassen. Der Preis für ein Jahresabonnement beträgt 18 Euro. Es wird allerdings mehrere Bezahlmodelle geben, beispielsweise auch ein Tagespreis.

