Rumänen in Luxemburg konnten nicht wählen

«Wir standen sieben Stunden in der Schlange», sagt Linda. Die Luxemburgerin begleitete ihren rumänischen Ehemann am Sonntag in die Botschaft in Luxemburg, wo er gleich doppelt seine Stimme abgeben wollte: einmal für die Europawahlen, aber auch für ein Referendum gegen Korruption. Doch als das Wahllokal um 21 Uhr seine Türen schloss, hatte er noch gar nicht abstimmen können. Darüber, dass sie nicht wählen konnten, waren viele Rumänen erbost. «Die Atmosphäre vor Ort war angespannt», sagt Linda.

Auf Anfrage von L'essentiel erklärte die rumänische Botschaft, dass sich nicht nur Rumänen mit Wohnsitz in Luxemburg angestellt hätten, sondern auch aus Deutschland, Frankreich und Belgien. «Die Zahl der Wähler hat am Sonntag die Kapazitäten des Wahlbüros gesprengt, obwohl mehr als 14 Stunden lang kontinuierlich gearbeitet wurde, um den Abstimmungsprozess sicherzustellen», hieß es.

Zahl der Wahllokale soll steigen

«Bei allen vorherigen Europawahlen war das Interesse der rumänischen Wähler eher moderat. Da waren es einige hundert Wählern», erklärte die Botschaft und fügte hinzu, dass die Organisatoren des Referendums die Abstimmung auf den Tag der Europawahlen gelegt hätten, als die Zahl der Wahllokale bereits festgelegt war. «Das hat den Wählerstrom stark erhöht.»

Um zu verhindern, dass Menschen ihr Recht zu wählen erneut nicht wahrnehmen können, will die Botschaft für die nächsten Wahlen drei Wahllokale einrichten. Das soll auch für die für Herbst geplante Präsidentschaftswahl gelten.

