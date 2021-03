Das ist der neue Schlossherr von Birtringen

Es handelt sich um eine außergewöhnliche Immobilie in der Gemeinde Schieren, die vor kurzem für eine Summe von über 5,2 Millionen Euro einen neuen Käufer gefunden hat. Vom Luxemburger Roten Kreuz zum Verkauf angeboten, ist das Schloss von Birtringen jetzt im Besitz von Jos Bourg, einem aus Ettelbrück stammenden Unternehmer. In einer Pressemitteilung, die am Freitag, den 19. März veröffentlicht wurde, hat sich der neue Eigentümer der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bourg plane demzufolge, dass gesamte Anwesen «in enger Zusammenarbeit mit der "Sites et Monuments" zu restaurieren». Allerdings verfolgt der neue Besitzer mit dem Kauf keine kommerziellen Interessen, weswegen das außergewöhnliche Bauwerk der Öffentlichkeit wohl nicht zugänglich sein wird.

(fl/L'essentiel)