Dieser Tanktourist füllt seinen Tank in der Badehose

Ein Autofahrer aus dem Eifel-Kreis Bitburg-Prüm hat am Sonntag für erhitzte Gemüter an einer Tankstelle in Fels gesorgt. Der Mann war offensichtlich selbst erhitzt und tankte nur in einer äußerst knappen Badehose bekleidet, die mehr offenbarte, als so mancher Autofahrer sehen wollte. Ein Leser hielt den Moment für die Nachwelt fest.

Die Police Grand-Ducale konnte keine Angaben darüber machen, ob derartiges Verhalten rechtens ist. Der Verein «Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg» versichert hingegen, dass «es kein Gesetz gibt, das die Frage für das gesamte Land regelt». «Es obliegt dann der Stadtverwaltung, diese Art von Verhalten auf einer gut abgegrenzten Fläche zu genehmigen oder nicht zu genehmigen. Auf diese Weise ist es in Luxemburg möglich, den Naturismus auf vier genau definierten Gebieten legal zu praktizieren. Zum Beispiel auf dem Campingplatz «De Reenert» in Heiderscheid oder auf dem Campingplatz «Bleesbruck» bei Diekirch», so der Vereinsvorsitzende Pieter Lagendijk.

Gemeinde reagiert auf Vorfall

«In Deutschland zum Beispiel, und dies ist das einzige Land in Europa, ist es erlaubt, nackt zu fahren. Aus Sicherheitsgründen ist es nicht ratsam, weil es im Falle eines Unfalls gefährlich sein kann, aber es ist nicht verboten», so Lagendijk. Ein Autofahrer, der in Badehose sein Auto volltankt, liege im Ermessen der «Polizei, aber wenn es sehr heiß ist, wie an diesem Sonntag, kann das gerechtfertigt sein. Ein weiteres Beispiel: Es ist nicht verboten, ohne Hemd durch die Straßen von Luxemburg-Stadt zu gehen.»

Die Gemeinde Fels hat zwischenzeitlich auch auf den Vorfall reagiert. Gemeindesekretär Bruno Brunetti sagte auf Nachfrage von L'essentiel, dass dies «der erste Vorfall dieser Art» in der Gemeinde gewesen sei. Auf die Frage, ob ein solches Verhalten denn erlaubt sei, verwies Brunetti auf die Polizeiverordnung der Gemeinde. Artikel 46 dieser Verordnung verbiete es, «in der Öffentlichkeit in unanständiger Kleidung oder in einer Weise aufzutreten, die ein öffentliches Ärgernis erregen kann».

