Luxemburger Exil-​​Ami setzt 2000 Euro auf Trump

Luke* verließ vor sieben Jahren die Vereinigten Staaten wegen eines Jobs im Großherzogtum. Heute lebt der im Finanzbereich angestellte Mann mit seiner Frau auf dem Kirchberg. Vor einer Woche machte der gebürtige New Yorker etwas Unüberlegtes: Er wettete auf den Sieg von Trump. «Jetzt habe ich allerdings Angst, dass ich verloren habe», gab er am Donnerstagnachmittag gegenüber L'essentiel zu, als die spannende Entscheidung der Präsidentschaftswahlen näher rückten. Momentan sieht es nämlich ganz so aus, als könne Joe Biden das Rennen machen.

Ein Ergebnis, bei dem ein Bookmaker aus Sterpenich die stolze Summe von 2000 Euro gewinnen könnte. Im Gegenzug könnte Luke* 3400 Euro sowie die Genugtuung, dass sein Idol für vier weitere Jahre im Weißen Haus bleiben darf, gewinnen, sollte Trump das aktuelle Zwischenergebnis doch noch drehen.

«Trump zu unterstützen, heißt nicht, dass man dumm und rassistisch ist»

Der Expatriate ist seit 2016 Trump-Fan und hat in diesem Jahr von der Couch aus online abgestimmt. Während er sich L'essentiel anvertraute, gab er zu, dass die amerikanische Politik in Gesprächen mit seinen Freunden «zum Tabu-Thema» geworden ist. «Viele Leute denken, dass jeder, der Trump mag, automatisch dumm und rassistisch ist, aber das stimmt nicht. Donald Trump ist sicherlich eine seltsame Persönlichkeit, und sagt eine Menge dummer Dinge. Er hat aber auch eine gute Arbeit für die Menschen geleistet», verteidigt Luke den noch aktuellen Präsidenten der USA.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass er Amerikaner auf den umstrittenen Republikaner gesetzt hat. Bereits 2016 hatte er auf den Sieg von Trump gegen Hillary Clinton gewettet. Eine gewagte Voraussage, die ihm am Ende dennoch 6000 Euro eingebracht hat...

*Name von der Redaktion geändert

(mm/L'essentiel)