Esch hat nun eine kontaktlose Fußgängerampel

[BON À SAVOIR] Um Mëttwoch goufe bei der Goare um bd Kennedy contactless rout Luuchte fir Foussgänger a Betrib geholl,... Gepostet von Ville d'Esch am Donnerstag, 3. Juni 2021





Mit einer neuartigen Ampel will Esch/Alzette die Corona-Infektionszahlen weiter drücken. Die «Contactless Fußgängerampel» ist als erstes Exemplar landesweit am Mittwoch auf dem Boulevard Kennedy in der Nähe des Bahnhofs in Betrieb genommen worden.

Dort müssen die Passanten nun nicht mehr einen Knopf drücken, sondern können einfach ihre Hand vor einen Sensor halten, damit die Ampel auf Grün springt.

(sw/L'essentiel)