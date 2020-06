15 Geldstrafen pro Tag für Nichttragen der Maske

Die Police Grand-Ducale hat mitgeteilt, dass sie in der vergangenen Woche (vom 25. bis 31. Mai) etwa fünfzehn Geldstrafen pro Tag verhängt hat. Die Mehrzahl der Delikte betraf das Nichttragen einer Schutzmaske, genau wie in den vergangenen Wochen. Die Zahl der Kontrollen stieg jedoch auf «rund 140 Kontrollen pro Tag» (gegenüber rund 100 Kontrollen pro Tag in der Vorwoche). Das Nichttragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei diversen Aktivitäten in der Öffentlichkeit, wird mit einer Geldstrafe von 145 Euro geahndet.

Auch wurden Restaurants und Cafés im Hinblick auf die neuen Maßnahmen zur Öffnung der Gastronomie überprüft. «Die Arbeit der Beamten hier lag vor allem in der Prävention und Bewusstmachung von Regelverstößen im direkten Dialog mit den Eigentümern», so die Polizei. «Zwei Verwarnungen wurden wegen Nichteinhaltung der Sperrstunde ausgestellt».

(L'essentiel)