102 Millionen Euro fließen ins seriöse Glücksspiel

Die Menschen in Luxemburg haben weiterhin Lust aufs Glücksspiel: Die «Loterie nationale» verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 101,5 Millionen Euro, das sind vier Prozent mehr als noch 2016, wie das Unternehmen bekannt gibt.

42 Prozent des Umsatzes erzielte die Lotterie mit dem Spiel «EuroMillions» (plus 6,6 Prozent), das durch zwei große Jackpots im Juni und September den Verkauf ordentlich ankurbelte. Auch das klassische Lotto gewinnt wieder an Beliebtheit, wie Léon Losch, Direktor der Lotterie nationale, ausführt: «Das Spiel ist weiterhin präsent und die Spieler von EuroMillions sehen, dass es auch bei Lotto schöne Gewinne gibt.» 23,8 Millionen Euro setzte der Anbieter im Vorjahr in diesem Geschäftsbereich um (plus 14,4 Prozent).

Lust auf Rubbel-Lose

Losch kündigte am Montag den Start von «High 5» an. Dabei handelt es sich um ein neues Spiel zum Preis von einem Euro, mit einer täglichen Ziehung und einem möglichen Gewinn von 50.000 Euro, wenn fünf richtige von 32 Zahlen erscheinen. «Dabei zielen wir auf ein jüngeres Publikum ab», sagt Losch. Die Rubbel-Lose der Nationallotterie haben im Vorjahr 21,2 Millionen Euro eingespielt (plus 3,7 Prozent): «Die Palette ist breiter geworden und es gibt einige neue, teurere Spiele.»

Mit einem Umsatz von zwei Millionen Euro haben auch die Pferderennen (PMU) und Sportwetten (Oddset) kräftig zugelegt: 12,1 beziehungsweise 35 Prozent. Hier soll das Online-Angebot weiter ausgebaut werden. Das Spiel Zubito verzeichnet hingegen Umsatzrückgänge (minus 36,9 Prozent auf 5,6 Millionen Euro), soll aber vorerst beibehalten werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)