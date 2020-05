Ab Montag steigen die Temperaturen wieder

Die Regenfälle vom Samstag werden laut MeteoLux-Prognose am Montag wieder einem deutlich angenehmeren Wetter weichen. An diesem Sonntag kann es noch zu vereinzelten Regenschauern am Nachmittag kommen.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Am Montag sollte der Himmel dann wieder blau sein mit vereinzelten Wolken am Nachmittag. Die Temperaturen werden wieder auf knapp 20 Grad klettern. Im Verlauf der Woche sollte es dann noch etwas wärmer werden. Regen ist zudem für die gesamte Woche keiner in Sicht.

(L'essentiel)