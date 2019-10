Eine Königin, die ihr Outfit im Zug wechseln kann

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist keine einfache Übung. Wer die Eisenbahnlinie 162 von Brüssel nach Luxemburg kennt, kann sich vorstellen, wie kompliziert es sein muss, während der Reise das königliche Gewand zu wechseln.

Und doch gelang es Königin Mathilde. Morgens um 8 Uhr stieg sie in einem rosafarbenen Outfit in Brüssel ein. Als sie um 11 Uhr am Luxemburger Hauptbahnhof ausstieg, trug sie Grün. Angesichts der Langsamkeit des Konvois blieb immerhin genügend Zeit. Das Problem dürfte eher der mangelnde Platz gewesen sein. Eine königliche Leistung!

(fl/L'essentiel)