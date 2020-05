Zwei Minuten, um «ein normales Leben zu führen»

So effizient und schnell die chirurgischen Masken in Luxemburg verteilt worden sind, so koordiniert werden wohl auch die Covid-19-Tests ablaufen, die nach und nach im ganzen Land eingeführt werden. Das wurde am Mittwochmittag auf dem P+R in Junglinster deutlich, wo rund hundert Autofahrer im Drive-In «Beim Rossbur» entlang der Autobahn A7 zwischen der Hauptstadt und Echternach empfangen wurden.

«Es ist der große Tag und eine ganz neue Erfahrung – wie in einer anderen Welt», räumte Pieter Ceuleers, Leiter des Junglinster-Zentrums, ein. «Aber alles funktioniert sehr gut». Die meisten der Menschen, die am Mittwochmorgen empfangen wurden, hätten auf ihrem Weg zur Arbeit angehalten. «Es wird dasselbe sein, wenn sie am Ende des Tages von der Arbeit zurückkommen», sagt Pieter Ceuleers. Demnach dauere die Prozedur zwei Minuten pro Person. Viermal am Tag würden die Tests ins Labor geschickt und 24 Stunden später würde das Ergebnis bereits per SMS mitgeteilt.

« Ich wünschte, ich hätte mich vorher testen lassen können »

Ohne das Schreiben der Regierung ist es nicht möglich, sich in dieser Art von Stationen testen zu lassen. «Damit alles reibungslos läuft, ist es wichtig, das Verfahren einzuhalten», fährt Pieter Ceuleers fort. Auf diese Weise seien nur vier Personen nötig, um das Zentrum zu betreiben. «Zwei zusätzliche Personen sind zur Unterstützung da, und eine weitere Person ist immer noch für die Sicherheit zuständig», sagt er und erklärt, dass alle Mitarbeiter am Dienstag getestet worden wären – alle negativ: «Das ist sehr wichtig», sagt er. Der Grundgedanke sei, für zehn Wochen vor Ort zu sein und bis zu 1.500 Tests pro Tag durchzuführen. «Alles ist bereit und wird in den nächsten Tagen gut laufen», sagt Ceuleers zuversichtlich.

Ein paar Sekunden nach seinem Test berichtete uns Nunes Da Rocha von seinen Erfahrungen. «Es geht sehr schnell und ist sehr effizient», sagte der Flexweiler: «Meine Tochter hat Atemprobleme, und es war wichtig, dass ich den Covid-19-Test machen konnte, um weitere Probleme zu vermeiden.» Für ihn gebe es Dinge, die viel schlimmer sind, als ein Wattestäbchen im Mund. «Als ich die Einladung erhielt, war ich sehr glücklich. Es ist das erste Mal, dass ich getestet wurde. Ich wünschte, ich hätte das schon früher tun können», sagt Da Rocha, der von zu Hause aus etwa zehn Minuten gebraucht habe. Fünf Minuten später sei bereits alles erledigt gewesen. «Ich möchte in Bezug auf meine Tochter beruhigt sein», sagt er und fügt hinzu: «Wenn alle getestet werden, können wir endlich wieder ein normales Leben führen.»

(Frédéric Lambert/ L’essentiel )