Fahrer bei Unfall auf N23 schwer verletzt

Ein Taxifahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der N23 zwischen Reichlingen und Ospern schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 8 Uhr mit dem Taxi in Richtung Reichling unterwegs, als ein Lieferwagen von einem Feldweg auf die Route National einbog, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Durch den Zusammenprall wurde der Fahrer, der alleine im Taxi unterwegs war, eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Fahrzeug befreien. Der Notarzt brachte den Mann nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die fünf Insassen des Lieferwagens wurden nach Polizeiangaben nicht schwerwiegend verletzt bei dem Zusammenstoß. Zwei von ihnen seien jedoch zur weiteren Untersuchung in die Klinik gebracht worden.

Während der Bergungsarbeiten war die N23 für den Verkehr gesperrt. Neben dem Samu waren laut CGDIS auch Feuerwehrleute aus Redingen und Useldingen im Einsatz.

(L'essentiel)