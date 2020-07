Polizei lässt fünf Drogenbanden hochgehen

Monatelang war die luxemburgische Kriminalpolizei den mutmaßlichen Drogenhändlern auf der Spur, im Juli konnten die Beamten die Strukturen zerschlagen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Freitag mit. Demnach waren die Drogenbanden im vier Regionen des Landes aktiv. Im Norden, Süden, Osten und im Zentrum verkauften sie Kokain, Heroin und Marihuana. Im abgelaufenen Monat wurden insgesamt 14 Verdächtige verhaftet. Auf Nachfrage von L'essentiel konnte die Polizei zum genauen Zeitraum der Operation keine Angaben machen.

Die Polizei hat dabei mehrere Wohnungen und Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurden Drogen, Geld und Fahrzeuge beschlagnahmt. Gemeinsam mit den Kollegen in Frankreich und Belgien wurden außerdem Wohnungen in den Nachbarländern ausfindig gemacht, die als Drogenverstecke genutzt wurden. Der mutmaßliche Anführer einer der Banden wurde in Belgien verhaftet. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann in seinem Heimatland kein Unbekannter. Der Belgier war demnach bereits vor einigen Jahren der Kopf eines im Nachbarland operierenden Drogennetzwerkes.

Die verhafteten Personen wurden alle dem Untersuchungsrichter vorgeführt, dieser ordnete Untersuchungshaft an. Über die Herkunft der übrigen Verdächtigen konnte die Polizei keine Angaben machen. Bei der Operation wurde die Kriminalpolizei von Beamten der Spezialeinheiten der Police Grand-Ducale unterstützt.

(jg/lh/L'essentiel)