Luxemburg druckte heimlich 50 Milliarden Franken

Jean-Claude Juncker, EU-Kommissions-Präsident und ehemaliger Premierminister Luxemburgs, lüftete am Mittwoch am Forum der Europäischen Zentralbank ein lange gehütetes Geheimnis: In den 90er-Jahren ließ die Regierung des Großherzogtums heimlich Geld drucken – insgesamt 50 Milliarden Luxemburger Franken. Juncker war zu dieser Zeit Finanzminister.

Dies sei nach Angaben der Neuen Zürcher Zeitung während der Krise des einstigen Europäischen Währungssystems (EWS) geschehen: 1992 verließ Großbritannien den Wechselkursmechanismus, in Deutschland und den Niederlanden wurde bereits über einen Austritt diskutiert.

«Große Leistung der Luxemburger Armee»

Luxemburg habe das Geld für den Ernstfall gedruckt – wohlgemerkt in der eigenen Währung, die nicht an den belgischen Franc gekoppelt war. Die Banknoten seien mit dem Porträt von Großherzogin Charlotte versehen worden. Das sei laut Juncker zur Verschleierung geschehen, da niemand glauben würde, dass das Land eine neue Währung mit dem Konterfei einer alten Großherzogin herausgeben würde.

Der Druck des Geldes war bis Mittwoch ein gut gehütetes Geheimnis zwischen dem Großherzog, dem damaligen Premierminister Jacques Santer und Juncker selbst gewesen. Am Tag der Euro-Einführung habe man das Geld schließlich verbrannt. Gelagert wurde es in einem Munitionsdepot der Armee. «Das war eine große Leistung der Luxemburger Armee. Die hat ja sonst nicht gerade viel zu tun», sagte Juncker.

Der EU-Kommissionspräsident verurteilte das damalige Verhalten der Luxemburger Regierung. Auch in der heutigen Währungsunion sei eine solche Maßnahme «unverantwortlich und rücksichtslos». Junckers Rede richtete sich indirekt an Italien, das derzeit mit der Einführung einer Parallelwährung für Unruhe im Euroraum sorgt.

(sw/L'essentiel)