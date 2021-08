Tom Barrett wird US-​​Botschafter in Luxemburg

Joe Biden hat Tom Barrett am Mittwoch zum US-Botschafter in Luxemburg ernannt. Das Weiße Haus gab die Ernennung in einer Erklärung bekannt. Der Senat muss dies noch bestätigen. «Ich werde die Werte unserer Gemeinschaft in dieses neue Amt einbringen, die Werte harter Arbeit, Ehrlichkeit und Solidarität», sagte Barett, der seit 2004 Bürgermeister von Milwaukee (Wisconsin) ist, in einer kurzen Pressekonferenz. Der 67-Jährige wird Randolph Evans ersetzen, der sein Amt im Januar 2021 aufgibt und seine Tätigkeit als Anwalt wieder aufnimmt.

Tom Barrett trat 1982 in die Politik ein. Seit 2004 ist der Demokrat Bürgermeister der 600.000-Einwohner-Stadt Milwaukee. Er unterstützte Joe Biden im Swing State Wisconsin, den der amerikanische Präsident gewann. Mit fünf Amtszeiten im Repräsentantenhaus bringt Barrett eine Menge Erfahrung mit in seine neue Aufgabe.

Mayor Tom Barrett gives two minute speech pic.twitter.com/wdYuEOe3dR — Jeramey Jannene (@compujeramey) August 25, 2021

(YB/L'essentiel)